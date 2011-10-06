Як харчуватися за проблем з кишечником

10:17, 06 жовтня 2011
Зарубіжні новини
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Не їжте рису, манки, макаронів...

— При геморої важливо не допускати запорів, — говорить столичний гастроентеролог Юрій Кійченко, 49 років. — Тому треба випивати 1,5–2 літри артезіанської некип`яченої води на день. Ранок краще почати із великої склянки води або свіжого домашнього соку із м`якоттю. Також корисно на сніданок з`їдати два пропарені чорносливи. У денному раціоні має бути не менше 0,5–2 кілограми овочів та фруктів. Їх можна відварювати, тушити, шаткувати свіжими в салати.

Вживання свіжого, одноденного кефіру полегшує випорожнення. Не варто купувати молочні продукти з тривалим терміном придатності. Краще зробити кисляк удома. Якщо додати до нього дві ложки рослинної олії, подіє як проносне. Корисні темні сорти хліба з борошна грубого помолу, гречана, перлова, ячна крупа. Кріплять рис, манка, макарони, здоба. Не раджу вживати алкоголю, чаю, шоколаду, консервів. Подразнюють кишечник цибуля, часник, редька, перець.

gazeta.ua

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