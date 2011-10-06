Найбрудніші місця на вашому робочому місці

Адвокати та бухгалтери - люди, що працюють в найантисанітарніших умовах, довів аналіз, проведений у Великобританії. Їхні клавіатури, столи є притулком для мільйонів патогенів, які здатні швидко поширюватися серед працівників офісу і приводити до спалахів інфекцій, пише The Telegraph.

Даний висновок зробили аналітики компанії Viking. Вони обстежили сотні офісів і в переважній більшості з них рівень гігієни не відповідав необхідному. Небезпечні бактерії були виявлені майже у 2/3 клавіатур. А під деякими навіть розросталася справжня цвіль. Телефон і робочі столи також потрапили в "чорний список".

Більше половини офісних службовців не знали, що бактерії могли ховатися в клавіатурах, на телефонах і моніторах. А дві третини працівників обідають прямо на робочому місці, після цього не прибираючи. За словами лікаря Лізи Екерлі, під час сезону грипу та застуди вкрай необхідно очищати стіл і клавіатуру.

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