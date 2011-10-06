Симтоми захворювань печінки
Відповідає за імунітет
Печінка у нас в організмі виконує безліч функцій. Вона відповідає за імунітет, ріст, харчування та статеві функції. Захворювання печінки всього цього можуть перешкоджати. По ряду симптомів можна виявити можливі захворювання.
Безбарвна шкіра
жовтіє шкіра і білки очей. Це жовтяниця, яка одна з ознак хвороби печінки.
Харчування
Коли пропадає апетит, а вага знижується, то це вказує про порушення функціонування печінки. Виникає анемія та часті напади нудоти.
Здуття живота
Часто пацієнти з хворою печінкою скаржаться на припухлість під правою нижньою частиною ребер. Здуття часто тисне на діафрагму. Дихання може стати болючим.
Нігті
Скривлені і біляві нігті можуть свідчити про наявність проблем з печінкою.
Судини
Часті кровотечі носом і поява синців вказують на ненормальну роботу печінки і брак білка.
Спрага
Часта спрага, постійні позиви в туалет в деяких випадках можуть виявитися у людини ознаками хвороби печінки.
Інші ознаки
Часті головні болі, запаморочення, спазми, дратівливість, депресія - і це все може бути результатом появи проблем з печінкою.
За будь-яких неприємних відчуттях ви краще зверніться до лікаря.