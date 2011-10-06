Три ківі на день – і жодних недуг

Дослідники з`ясували, що ківі мають унікальні властивості. Японські учені назвали ківі одним з найкорисніших фруктів.

Цей фрукт містить так багато антиоксидантів, що обійшов навіть таких відомих «монстрів здоров`я», як апельсини, грейпфрути, мандарини і яблука.

Учені вивчили властивості ківі і дізналися, що особливі речовини у складі фрукта - поліфеноли - антиоксиданти, є надзвичайно корисними для людини і приносять здоров`ю користь.

Японські фахівці провели експеримент. Вони попросили добровольців з`їсти по три ківі, а потім виміряли рівень антиоксидантів в організмі.

Антиоксиданти борються з окисними процесами, які можуть викликати атеросклероз, серцеву недостатність, рак, передчасне старіння, хвороби Альцгеймера і Паркінсона.

likar.info