Навчіть пам'ять забувати все погане

Ми можемо натренувати себе так, щоб просто забути неприємні епізоди зі свого життя. Такий висновок зробили вчені, провівши експеримент, пише The Telegraph. Виявилося, якщо придушувати подібні спогади досить довго, то вони зовсім пропадуть.

Використовуючи результати електроенцефалографії, вчені під керівництвом Герда Томаса Волдхаузера з Університету Лунда виявили частини мозку людей, що ставали активними, коли люди намагалися посилено щось забути. Також їм вдалося спіймати точний момент, коли пам`ять стиралася.

Дані відкриття можна покласти в основу терапії для людей, які страждають від депресії або посттравматичного стресового розладу. "Ми знаємо, що пригнічені почуття часто виявляються у вигляді фізіологічних реакцій. Нам вдалося навчити групу добровольців забувати нейтральну інформацію в контрольованому лабораторному середовищі. Навчити забувати людей більш травматичні події, ймовірно, буде складніше", - констатує вчений.

Він додає, що придушення спогадів стає не настільки важким по закінченні декількох годин. Однак чим більше інформації пригнічується, тим складніше її потім витягти. Якщо спогади придушуються довгий час, завдання відновлення пам`яті також ускладнюється.

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