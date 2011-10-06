Британець заразив на ВІЛ-інфекцію кілька сотень жінок

Мешканця Великобританії запідозрили у зараженні кількох сотень жінок ВІЛ-інфекцією, повідомляє The Telegraph. Британська поліція звернулася до потенційних жертв зловмисника з проханням вийти на зв`язок для того, щоб пред`явити підозрюваному нові звинувачення.

У вівторок, 4 жовтня, 38-річний Саймон Макклюр (Simon McClure) з Мідлсбро був засуджений за нанесення тяжкої шкоди здоров`ю жінці, яку він заразив ВІЛ-інфекцією. Суд засудив британця до двох років і восьми місяців позбавлення волі.

За даними правоохоронних органів, жінка, у якої був незахищений статевий контакт з Макклюром, дізналася про зараження ВІЛ, здавши відповідні аналізи під час вагітності. Її дитина з`явилася на світ раніше терміну, проте ВІЛ-інфекція не передалася від матері дитині.

При цьому засуджений британець знав як про своє зараження, так і про шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Хвороба у нього була виявлена ​​в 2006 році після повернення з поїздки в Таїланд. Крім того, чоловік їздив до Швейцарії, де, за припущенням поліції, користувався послугами повій.

Після того, як Макклюра засудили до тюремного ув`язнення, поліцейські звернулися до всіх жінок, що займалися з ним незахищеним сексом, з проханням вийти на зв`язок і дати відповідні свідчення.

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