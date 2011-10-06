Чим небезпечний аспірин

Літні люди, які щодня приймають аспірин для запобігання хвороб серця, в два рази більш схильні до розвитку важкої форми макулярної дегенерації (вікова втрата зору), ніж ті, хто ніколи не брав знеболюючі препарати.

Такого висновку дійшли вчені з Нідерландського інституту нейронаук (NetherlandsInstituteforNeuroscience) і Академічного медичного центру в Амстердамі (AcademicMedicalCenter in Amsterdam), передає Reuters.

Дослідники під керівництвом лікаря Паулюса де Лонга зібрали інформацію про спосіб життя та стан здоров`я 4700 осіб у віці 65 років і старше з Норвегії, Естонії, Британії, Франції, Італії, Греції та Іспанії. Фахівці зазначили, що з 839 осіб, які щодня приймали аспірин, у 36 була виявлена ​​важка форма захворювання очей - "волога" макулярна дегенерація.

Причина захворювання - утворення нових кровоносних судин за сітківкою. Вони характеризуються крихкістю, а це веде до появи крововиливів і в результаті - до втрати центрального зору. Як пояснюють медики, "суха" макулярна дегенерація є більш поширеною і менш важкою, хоча в цьому випадку у хворих також спостерігається погіршення зору.

За словами вчених, незважаючи на те, що аспірин вважається одним з ефективних профілактичних засобів проти хвороб серця, існує ймовірність того, що він може привести до розвитку вікової макулярної дегенерації. "Є певна суперечливість в цьому питанні, ми його ретельно вивчили і прийшли до висновку, що користь від аспірину переважує шкоду. Проте літнім людям слід бути обережними і приймати розумні дози препарату в міру необхідності", - сказав П.де Лонг.

Фахівці планують продовжити спостереження за хворими, щоб зафіксувати частоту їх вживання аспірину і з`ясувати, який вплив він чинить на очі.

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