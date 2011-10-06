Ми втрачаємо магнітні полюси

Якщо вірити інтерпретаціям календаря майя, зробленим американським геологом Грегом Брейденом, які набули поширення в пресі і в інтернеті, то в 2012 році наступить Апокаліпсис: сонячна активність досягне свого піку, і цей феномен разом з ослабленням магнітного поля Землі приведе до зміни електромагнітних полів. Обертання Землі зупиниться, щоб поновитися у зворотному напрямі. Наступить планетарна криза із землетрусами, повенями, ураганами. Земна поверхня через відсутність магнітного щита буде стерилізована. Але доля правди в цьому апокаліптичному сценарії все ж таки є.

Керівник Національного інституту геофізики і вулканології Антоніо Мелоні говорить, що напруженість електромагнітного поля в даний час знижується. Але періоди зростання і спаду цієї напруженості спостерігаються впродовж всього існування Землі. Магнітне поле, як відомо, захищає Землю і формується в результаті конвективного руху зовнішнього ядра, рідкої залізної оболонки, що обертається між мантією і твердим залізним внутрішнім ядром. Але це поле неоднорідне і непостійне. Та й самі магнітні полюси схильні до міграції. Завдяки цьому в найближчому майбутньому ми зможемо спостерігати полярні сяйва і в Північній Європі. Як стверджують учені, через тисячоліття, в результаті інверсії полярності, географічний Північний полюс і Південний магнітний полюс Землі можуть опинитися в одній півкулі. Причини такої інверсії учені пов`язують з турбулентністю, викликаною процесами зміцнення твердого ядра, циклічністю появи плям на Сонці.

На думку деяких учених, інверсія вже відбувається. Чим це може обернутися для людей? "Стануть даремними компаси, можуть виникнути неполадки в роботі космічної техніки, наразиться на небезпеку здоров`я людини". Магнітосфера захищає поверхню Землі від небезпечних частинок, заряджених великою енергією. "Без магнітного щита опромінювання буде дуже високим в екваторіальних і середніх зонах". Для вивчення змін магнітосфери, що відбуваються, закладаються численні наукові проекти, але експерти вже зараз з упевненістю говорять, що в 2012 році Земля і Сонце нас не знищать!

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