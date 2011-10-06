Вперше в світі проведена трансплантація матки від посмертного донора

Повним успіхом завершилася унікальна операція, яку провели турецькі хірурги. Молодій жінці, в якої від народження відсутня матка, пересадили цей орган. Протягом найближчих місяців вона спробує зачати дитину за допомогою технологій ЕКЗ.

21-річній туркені на ім`я Серт (Sert), яка з`явилася на світ без матки, повернули можливість відчути радість материнства трансплантологи з клініки при університеті турецького міста Акдениз (Akdeniz University Hospital).

Вони пересадили Серт орган, узятий в іншої туркені, посмертного донора.

Кілька тижнів потому після операції у Серт з`явилися місячні, що свідчить про успішне функціонування її матки.

Медики вважають, що через 7-8 місяців жінка може завагітніти за допомогою екстракорпорального запліднення: яйцеклітини, які були взяті у неї завчасно, можна буде запліднити спермою її чоловіка, і імплантувати ембріон в її матку.

Раніше в світі була зроблена тільки одна спроба трансплантації матки - в 2000 році лікарі однієї з клінік Саудівської Аравії пересадили орган, узятий у прижиттєвого донора, молодій жінці, проте 99 днів по тому матку довелося видалити через високий ризик тромбозу.

Під час операції, яку провели турецькі хірурги, багатьох небезпек вдалося уникнути, оскільки лікарі мали можливість відсікти у донора більше оточуючих тканин, що поліпшило результат операції.

Примітно, що, незважаючи на успіх, турецькі хірурги вважають за необхідне видалити матку, після того як Серт народить одного або двох дітей - це позбавить її від необхідності приймати протягом всього життя препарати, що пригнічують її власний імунітет, щоб уникнути відторгнення «чужого» органу.

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