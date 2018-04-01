Свинячий грип, целюліт, депресія ... Хто і навіщо вигадує нові хвороби?

Останнім часом мало не щороку з`являлися нові страшні хвороби, які загрожували людству якщо не вимиранням, то неймовірними стражданнями: атипова пневмонія, пташиний і свинячий грип. Хто згадає, де зараз ці болячки?

Зате фармкомпанії пам`ятають, який прибуток вони отримали, коли люди кинулися скуповувати ліки від нових епідемій. Звідки беруться вигадані хвороби?

СВИНЯЧИЙ ГРИП

Всі пам`ятають, як 5-6 років тому світ бився в істериці: якщо почнеться пандемія пташиного грипу, не врятуватися нікому. На розробку вакцин, ліків, проведення симпозіумів, нарад та заходів з профілактики були витрачені мільярди, але ... Пташиний грип так і не став епідемією. Але це нічому нас не навчила. Два роки тому ми в такій же паніці змітали з прилавків аптек ліки від свинячого грипу. За 1 місяць фармкомпанії отримали річний прибуток. Чи треба говорити, що їм було вигідно підтримувати цю істерію?

СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ

До нього схильні мешканці мегаполісів, організм яких не витримує несприятливих екологічних умов і загальної завантаженості. Слабкість, біль, апатія, дратівливість - ось лише неповний список симптомів, знайти які у себе може кожен. У США навіть був створений Національний центр хронічної втоми, але як саме діагностувати СХВ і чим конкретно лікувати, так і неясно.

ЦЕЛЛЮЛИТ

Всілякі креми, пластирі та інші примочки від нього коштують недешево. Вони неефективні, якщо ви не займаєтеся спортом і продовжуєте лежати на дивані. Целюліт - не надто поширене захворювання і є запалення підшкірної клітковини. У більшості випадків те, що ми звикли називати целюлітом, - наслідки нестриманості в їжі, тобто зайву вагу. Лікується це легко - треба менше їсти і більше рухатися. Як доповнення не завадить і масаж.

СТОМАТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Якщо ви прийшли в платну стоматологічну клініку, будьте готові до того, що у вас в роті можуть побачити безліч проблем. Наприклад, неправильний прикус, «зайві» зуби, які обов`язково згниють рано чи пізно і які негайно потрібно видалити; починається карієс, який якнайшвидше треба вилікувати і потім зробити відбілювання. Перш ніж довіритися таким фахівцям, не полінуйтеся сходити на консультацію в іншу клініку. Діагнози розходяться? Вірна ознака того, що вас обманюють. Карієс може так і не початися, неправильний прикус буває у багатьох, але не всім він заважає жити, іноді носіння брекетів набагато шкідливіше. Ніколи не дозволяйте без потреби видаляти вам зуб. Це такий же важливий орган, як і всі інші, тому видаляти його можна лише в крайніх випадках. Завжди краще вилікувати. По можливості лікуйтеся тільки у того лікаря, якому довіряєте.

ДЕПРЕСІЯ

Це один з найпопулярніших на сьогоднішній день діагнозів. Причому ставлять його зазвичай навіть не лікарі - ми самі проходимо який-небудь тест із серії «чи відчували ви смуток у останні 2 тижні», після чого йдемо в аптеку за ліками. Фармкомпанії підраховують мільйонні прибутки, а ви залишаєтеся в кращому випадку при своєму.

Депресія - серйозне захворювання, розпізнати яке можуть далеко не всі фахівці. Лікується воно в стаціонарних умовах. А те, що ми намагаємося вилікувати самостійно, - поганий настрій. А препаратів «від настрою» в природі не існує.

ОСТЕОХОНДРОЗ

У клініках пояснюють цю патологію як порушення у міжхребцевих дисках і хрящах. Такий діагноз можна поставити практично кожній людині, особливо, якщо Їй більше 50 років. Остеохондроз - це вікова норма. Його можна лікувати, але чи стане від цього легше? Мало кому вдається уникнути старіння.

МІКРОБИ ТА ІНФЕКЦІЇ

Реклама розповідає, що потрібно позбуватися всіх патогенних мікробів і захищатися від інфекцій. Тому обов`язково потрібно користуватися антибактеріальним милом і сильними дезінфікуючими засобами - тільки вони гарантують безпеку. Але ніхто не говорить, що разом із шкідливими бактеріями ми вбиваємо і корисну мікрофлору, без якої жоден організм не виживе.

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