Кисляк зміцнить імунітет

— Більшість органів захисної системи розміщені в кишечнику, — говорить столичний гастроентеролог Юрій Кійченко, 49 років. — Організм перетравлює всю їжу до "цеглинок": білків, жирів і вуглеводів. Потім знову будує з них потрібні речовини. Для нормального процесу травлення людина має в кишечнику близько 3 кілограмів пробіотичних бактерій. Якщо їх бракує — страждає імунітет. Тому призначаю пацієнтам препарати з пробіотиками. Їх можна замінити "живими" біойогуртами. Але такими, які зберігаються кілька днів, а не місяців.

Живі йогурти роблять удома, використовуючи закваски молочнокислих бактерій. Їх продають на молокозаводах. Корисні мікроорганізмі є також у кислому молоці корів і кіз.

Захисні сили людини знижуються через неправильний спосіб життя. Імунній системі шкодять стреси, недосипання, куріння й алкоголь.

При перших симптомах застуди не варто пити таблетки від лихоманки. Коли підвищується температура тіла, у крові хворого починає вироблятися інтерферон. Це білок, який бореться із вірусами застуди і грипу. Якщо імунна система в нормі, організм здатен подолати недугу за кілька днів. Якщо ослаблена — варто приймати препарати на основі інтерферону.

gazeta.ua