Пропонуємо вам сьогодні 2 механізми зміни себе і свого світу - любов до себе і декілька продуктів проти целюліту. Уявіть собі - так, є продукти, які можна їсти з користю для своєї фігури. Та якби так було з усією їжею, жили б і бід не знали, правда?

Так от, повернемося до наших механізмів. Любов ви собі самі організовуйте, будь ласка. Без неї антицелюлітний раціон навряд чи буде ефективним. А меню ми вам допоможемо скласти. Отже, сьогодні у нас спец. пропозиція "10 продуктів проти целюліту"! Пригощайтесь!

1. Йодовмісні продукти

Усі йодовмісні продукти - відмінний каталізатор кровообігу. Йод прискорює клітинний метаболізм. Він міститься в морській капусті, морепродуктах, рибі і грушах!

2. Клітковина

Ось хто завжди протестує проти відкладення цукрів і жирів в організмі. Спасибі тобі, клітковина!

Овочі і фрукти - вони дуже швидко перетравлюються і покидають ваш організм. І ніяких вам відкладень - який вже тут целюліт...

3. Кофеїн

Зелений чай - наша вам рекомендація.

Не забувайте про дивовижну сечогінну дію цього чаю - хочете схуднути, будьте готові до цього. У ньому немає ферментів, він сприятливо впливає на позбавлення від зайвої рідини в організмі.

Зелений чай добре стимулює розщеплювання жирів і виведення шлаків. Він виводить з організму холестерин, тому особливо корисний для тих, кому знайомі серцево-судинні захворювання.

4. Ягоди

Вишня, малина, полуниця - червоні ягоди, які сприяють правильному кровообігу, дуже корисні. До того ж, старіння клітин сповільнюється завдяки цим продуктам.

5. Петрушка

Крім того, що петрушка відома своєю сечогінною властивістю, як і зелений чай, вона ще і апетит зменшує. Хіба це не сприятливо вплине на вашу фігуру?

6. Ананас

У ананасах міститься бромелаїн, а він виводить надлишок рідини з організму.

Але не забувайте про цукор, якого теж в ананасах міститься немало.

7. Цибуля

Ще один активізатор обміну жирів. Він добре виводить надлишок рідини з організму і активізує обмін речовин.

Пам`ятаємо також і про те, що цибуля - активний борець проти токсинів.

8. Перець

Перець усіх кольорів робить усе те, що і перелічені вище продукти плюс тонізує організм.

Напевно, ви здивуєтеся, але у боротьбі з інфекціями вам теж допоможе саме цей овоч.

9. Баклажани

Поки ви їсте баклажани, його волокна вбирають жири, уявіть собі. Єдиний момент - намагайтеся все ж готувати баклажани в духовці або на вогнищі - з додаванням олії або жирних соусів ефект буде, як ви розумієте, інший.

10. Селера

Активізуйте обмін речовин за допомогою селери. Не найприємніший смак, погоджуся, але цукор і сіль з ваших клітинок вона допоможе вивести.

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