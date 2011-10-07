Какао-масло розгладжує зморшки навколо очей

Какао-масло має багато корисних людському організмові мікроелементів та вітамінів. Його з успіхом можна застосовувати для компресів для шкіри під очима. Особливо це актуально для тих, хто часто мружиться. Від цього утворюється багато мілких зморщок.

Для компресу розігріваємо невелику кількість масла на водяній бані, змочуємо в ньому два ватні диски. Накладаємо їх на проблемні зони і накриваємо теплим рушником. Потім шкіру протираємо водою кімнатної температури і кубиками льоду із зеленого чаю та лимонного соку.

gazeta.ua