Салат молодості з селерою та обліпихою

Як омолодити організм та прожити до ста років, знають у Київському міському Центрі здоров`я. Тут розробили салат з 10 складників. Він покращує здоров`я і відновлює чоловічу силу.

— Рецепт придумав мій учитель Костянтин Назаренко, коли одружився вдруге — з молодшою за нього на 30 років жінкою, — розповідає заступник головного лікаря центру 36-річний Отто Стойка. — Він базувався на науковому відкритті американських вчених: якщо їсти селеру й обліпиху, то у 75-річних людей тканини набувають властивостей 40-річних, відновлюється чоловіча сила.

Кожна складова салату впливає на організм по-своєму: топінамбур нормалізує рівень цукру в крові, морква покращує зір, пастернак виводить слиз із організму, редька загоює рани, капуста поповнює мікроелементами, хрін збуджує апетит, валеріана сприяє гарному сну.

— Для сильнішого ефекту овочі треба їсти з морською рибою, — каже Отто Олександрович.

Рецепт молодості

Взяти по 150 грамів кореня селери, пастернака, топінамбура, яблука, редьки чорної, моркви, капусти "брокколі", по 50 грамів кореня хрону, петрушки, кореня валеріани. Овочі двічі перекручують на м`ясорубці, солять. Додають столову ложку яблучного оцту, аптечний флакон обліпихової олії або кілька ложок соняшникової. Масу перемішують і зберігають у холодильнику. Вживати по 2–3 ст. ложки зранку і ввечері.

gazeta.ua