Імунітет посилить чай із шипшини

— Імунна система потерпає взимку та восени, коли організм вичерпує запаси вітамінів і поживних речовин. - Розповідає лікар-імунолог Леся Білянська, 49 років. - Людина починає часто хворіти — більше ніж шість-вісім разів протягом року. Хвороба довго не відступає, збільшуються лімфатичні вузли, печінка та селезінка.

Насамперед треба добре харчуватися. Їжа має бути збалансованою різними вітамінами та мікроелементами і, головне, різноманітною. Зазвичай організму бракує вітамінів, білків і рослинної клітковини. Тому слід налягати на фрукти, м`ясо, кисломолочні страви і каші. Треба вживати якнайбільше вітамінів А, В, С, Е. Особливо корисні цитрусові: лимони, апельсини. Також раджу пити всілякі чаї, відвари. В період епідемії грипу найкраще зміцнює організм чай із шипшини. Окрім цього, уникайте надмірних фізичних і психічних навантажень, стресових ситуацій.

gazeta.ua