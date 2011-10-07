Молоко може спровокувати народження двійнят

Результати недавніх досліджень показують, що раціон з великою часткою молочних продуктів може істотно підвищити ймовірність народження жінкою двійнят.

Дані дослідження, опубліковані в журналі "Джорнел оф Репродактів Медісин" показують, що ймовірність народження двійнят у тих, що п`ють молоко в п`ять разів вища, ніж у вегетаріанок. Число випадків народження двійнят в світі в останні 30 років істотно виросло, в деяких країнах більш ніж на 50%.

На думку учених, мабуть, позначаються дія лікувальних курсів по репродуктивній здатності і пізні вагітності. Проте нові дані показують, що раціон також має важливе значення.

В рамках дослідження частка випадків двійнят у жінок, які вживали в їжу молоко порівнювалася з таким же показником у вегетаріанок. Передбачається, що причиною може бути протеїн, який знаходиться в печінці тварин. Він називається інсуліноподібним чинником росту (ІЧР) і входить до складу коров`ячого молока і інших продуктів тваринного походження.

Потрапляючи в організм жінки, він робить яєчники чутливішими і підсилює вироблення жіночих статевих клітин. Високий рівень ІЧР підвищує ймовірність виживання ембріона на ранніх стадіях розвитку.

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