П'явка — природний лікар

— Слина п`явок нагадує аптечку, битком набиту медикаментами, — пояснює гірудотерапевт Богдан Паленичак. — У ній понад сто біологічно активних речовин, які неможливо створити штучно. Ці ферменти мають знеболювальну, протизапальну та кроворозріджувальну дію.

Лікарі стверджують, що гірудотерапія може зарадити при серцево-судинних патологіях, невралгіях, статевих розладах та безплідді. Сьогодні п`явки використовують також при лікуванні захворювань дихальної системи й у стоматології.

— Наприклад, в отоларингологію гірудотерапія прийшла недавно, але при лікуванні гострого невриту, отиту чи гаймориту виявилася надзвичайно ефективною, — додає лікар. — Рекомендуємо метод дітям, схильним до застуд, для зміцнення імунітету як щеплення. Секрет п`явок покращує обмін речовин, тому актуальний і в лікуванні целюліту, ожиріння та у косметології. Гірудотерапію можна застосовувати паралельно з іншими методами лікування.

Фахівець підбирає курс кожному індивідуально. Від захворювання залежить місце укусу п`явки і тривалість сеансу.

— Прикладати можна лише медичних п`явок, але в Україні у природі їх не знайдеш. Лікувальні п`явки вирощують на спеціальних біофабриках. В аптеках часто продають дику п`явку. Щоб не натрапити на таку, надійніше звернутися до фахівців, — пояснює Богдан Іванович. — П`явок можна ставити через день упродовж двох-трьох тижнів. Курс повторюють кожні півроку. Стільки ж часу в організмі людини зберігається секрет п`явок. Інколи після трьох-чотирьох процедур в місці укусу виникає свербіж, почервоніння. Це свідчить, що організм оздоровлюється.

Протипоказання до лікування п`явками практично відсутні. Метод заборонений лише при незсіданні крові, в окремих випадках при вагітності та онкологічних проблемах.

gazeta.ua