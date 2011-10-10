Від майонезу та плавлених сирків загусає кров
09:33, 10 жовтня 2011Зарубіжні новини
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Не можна вживати гіпертонікам
Столичний дієтолог 49-річна Світлана Фус каже, плавлений сир та майонез надто жирні. Особливо шкідливе їх поєднання.
— У плавлених сирах жиру може бути до 60 відсотків. Містять небезпечні жирні кислоти, які провокують хвороби серцево-судинної системи, підвищують холестерин у крові. Велика кількість солі, фосфатні харчові добавки викликають алергію.
Плавлені сирки не можна вживати гіпертонікам.
— Щодня можна їсти не більш як 40 грамів майонезу. Він викликає загустіння крові, порушує обмін речовин. Навіть у знежиреному є трансжири. Їх модифікують із рослинних. Організм не звик їх перетравлювати. Через те виникає ожиріння, запалення підшлункової залози, атеросклероз.
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