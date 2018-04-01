Від чого залежить здоров'я вашого волосся

Волосся, що січеться, - одна з найпоширеніших проблем, з якою рано чи пізно стикається практично кожна жінка.

Більшість вважає за краще не чекати, поки кінчики наберуть вигляду лозин пошарпаного віника, і прагнуть відвідувати салон почастіше.

Хтось переконаний, що таким чином можна прискорити процес росту волосся і зробити їх здоровішими. Відразу відзначимо - це масова помилка. Підстригаючи кінчики волосся, ви надаєте їм здорового і доглянутого вигляду. На ріст волосся впливають інші чинники.

Давайте поговоримо про те, що стає причиною цієї проблеми. Кінчики волосся, що січуться, і 6 чинників, які призводять до таких наслідків.

1. Часте використання термоприладів

Йдеться, як ви розумієте, не про кип`ятильники, а про незамінних жіночих помічників - фени, праски, плойки і так далі.

Що робити: Повна відмова від їх використання може здатися болісними тортурами для жінки - як жити тепер без фену і укладання, а бігуді? Не потрібно піднімати паніку, вам не забороняють користуватися праскою, вам рекомендують постаратися зменшити кількість свого спілкування з гарячими "шкідниками" або зробити його максимально безпечним, якщо це можливо.

Якщо сушити волосся природним чином ви не можете собі дозволити - немає часу / холодно в квартирі / неслухняне волосся вимагає укладання феном:

•прагніть не підносити фен дуже близько до волосся, оптимальна відстань 30-40 см;

•стежте за тим, аби температура потоку гарячого повітря не була дуже високою;

•не забувайте про прохолодну дію фену; використовуйте термозахисні засоби догляду за волоссям.

2. Неправильно підібрані засоби для догляду

Як вибирають шампуні і інші засоби для догляду багато пані? Ой, яка красива баночка, а ще і мій улюблений бренд, а ще і мочалка в дарунок, а знижка - 20%! Треба брати. Це стає причиною подальших проблем.

Що робити: Вибираючи маски, кондиціонери, шампуні, пінки, муси, лаки, в першу чергу враховуйте тип свого волосся.

3. Фарбування волосся

Від цього також непросто відмовитися. Для багатьох жінок фарбування - це ще одна можливість побалувати себе, розважити і зробити ще красивішою. Як від такого відмовитися... Для панночок доросліших фарбування вже необхідність - сивина мало кому здається сильно привабливою. Тому не фарбуватися зовсім навряд чи вийде.

Що робити: Прагніть фарбуватися рідше і використовувати крем-фарби, більш щадні до вашого волосся. Пам`ятаєте про маски і народні засоби - зміцнювати волосся після фарбування дуже важливо.

4. Неправильне розчісування

Зверніть увагу на арсенал своїх гребінців - з якого матеріалу вони виготовлені, яка частота розташування зубців? Ми не так багато уваги приділяємо цим питанням, а потім виявляється, що від них до певної міри залежить здоров`я волосся.

Що робити: Не варто розчісуватися дуже часто і інтенсивно - це може пошкодити кутикулу волоса, його захисний шар. Також не варто купувати гребінця з дрібними і частими зубчиками, металеві гребінці і пластикові гребені. Широка і м`яка щітка - оптимальний варіант.

Не розчісуйте мокре волосся - таким чином ви розтягуєте його і робите слабкішим, а в заплутаному вигляді - ще і рвете! Будьте ніжні зі своєю красою.

5. Неправильне харчування

Брак вітамінів і необхідних речовин в організмі може привести до того, що волосся втратить здоровий вигляд.

Що робити: якщо проблема кінчиків, що січуться, придбала вже серйозний масштаб, можливо варто звернутися навіть до лікаря. Правильне харчування, менше жирного, смаженого, гострого, більше фруктів і овочів - не забувайте, що значний відсоток здоров`я вашого волосся залежить від харчування!

6. Зовнішнє середовище

І взимку, і влітку є своя краса погоди, від якої варто дбайливо захищати свою красу.

Що робити: Як і обличчя, волосся потребує особливого догляду в певний сезон. Влітку прагніть не проводити багато часу на сонці без головного убору - волосся пересушується, йому потрібне додаткове зволоження і живлення.

Взимку не ходіть без шапки - мороз і вітер також роблять згубний вплив, який значно ослабляє волосся і призводить до роздвоєння кінчиків пасм.

wwwomen.com.ua