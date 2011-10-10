Румунію засипало снігом

У Румунії несподівано рано настала зима. Багато регіонів країни (Брашов, Прахова, Трансильванія) опинилися під товщею снігу, що не припиняється другий день.

Товщина снігового покриву сягає місцями від 10 до 30 сантиметрів, передає «Укрінформ».

Температура повітря коливається від одного (в долинах) до п`яти градусів морозу (в гірській місцевості).

Рух автомагістралями країни ускладнений, багато великотоннажних хур виявилися заблокованими. У горах є небезпека сходження лавин.