Лимон містить аспірин

— Лимон містить велику кількість вітаміну С й аспірину. Тому він має антизастудні властивості. Алергія на лимон не залежить від кількості спожитих фруктів. Якщо організм не сприймає цитрусових, то реакцію може спричинити навіть один грам. - Розповідає Людмила Забродська, 35 років, лікар-алерголог Центру алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів і вуха. -

Алергія на цитрусові іноді виникає і в людей із хворобами шлунково-кишкового тракту (гепатити, дискінезія, дисбактеріоз). Приміром, підвищена кислотність у поєднанні з лимоном може викликати висипи на шкірі.

gazeta.ua