Як пережити осінній холод

Осінь - час підготовки організму, імунної системи до зменшення світлового дня, іншого раціону харчування, зустрічі з неминучими вірусними інфекціями холодної пори року. Наш організм тепер навантажений як ніколи, навіть якщо ми цього не відчуваємо. Погода за вікном міняється різко, і мобілізовувати сили імунітету доводиться в авральному порядку. На це витрачається досить багато енергії. От чому вечорами нас час від часу лихоманить, болить голова, починається нежить, хочеться закутатися в плед, попити гарячого чаю. Зростає кількість носіїв вірусу в громадських місцях (магазинах, транспорті).

Одягайтеся правильно

Восени найпоширеніша хвороба - застуда. Але насправді діагнозу такого не існує, будь-яку "застуду" зумовлює якась інфекція, найчастіше вірусна. На людину можуть “напасти” близько 200 різноманітних вірусів - але захворювання перебігає типово.

Втішайте себе тим, що після кожного вірусу у вас формується довічний імунітет, тобто вдруге ви їм вже не заразитеся. Але все ж тримайтеся про всяк випадок подалі від тих, хто чхає та кашляє. При кожному чханні та кашлі мільйони вірусів розлітаються на 2-6 метрів. Навіщо вам чужі віруси?

Переохолодження, як, втім, і перегрівання, дійсно провокує хворобу, допомагає вірусам розмножитися там, куди вони прорвалися - в носі, роті або навіть в оці.

Восени переохолодитися просто - достатньо неправильно одягнутися. Адже вранці холодно, вдень сонце гріє по-літньому, а увечері може піти крижаний дощ. Тому вдягайтеся хитро, тобто багатошарово. Краще тонка блуза або сорочка, на неї - жилет, а зверху легка куртка, ніж тепла куртка на майку. Надінеш - жарко, знімеш - холодно.

Другий секрет правильно підібраного одягу - її шар повинен бути рівномірний, щоб не мерзли окремі частини тіла. Краще літні брюки і легкий джемпер, ніж теплий светр і голі ноги.

Найвразливіше для холоду місце - шия. На ній більше всього рецепторів, що уловлюють температуру середовища. Тому якщо замерзла шия - холодно всьому тілу.

Допоможуть ліки-адаптогени



Без втрат пережити зміну сезонів вашому імунітету допоможуть ліки-адаптогени. Так називають препарати, частіше за все рослинного походження, які покращують самопочуття, додають енергії, допомагають чинити опір інфекції. Їх налічується більше п`яти десятків. Їх аптечні настоянки можна додавати в чай, приймати з водою, з висушених рослин можна готувати смачні і корисні відвари.

Адаптогени незамінні, коли людина стикається з реальною можливістю захворіти: у холодну пору року або при епідеміях грипу.

Останніми роками учені всього світу з цікавістю вивчають чорницю, брусницю, ожину, чорну смородину. Вважається, що саме вони запобігають старінню, захищають судини, протидіють набрякам, а також нормалізують кишкову мікрофлору, яка є важливою частиною нашого імунітету. Влітку і восени неодмінно включайте ці ягоди в свій раціон "живцем" і у вигляді компотів, киселів, джему.

Не напружуйтеся

Восени природні ритми сповільнюються. І листя плавно обпадає в садах, закінчують метушливий період заготовок лісові звірі, навіть вода в річках тече спокійніше.

Взимку ми, як борсуки або опосуми, теж злегка товстіємо, навіть, якщо зберігаємо звичний режим харчування. Обмін речовин, слідуючи віковим ритмам, злегка сповільнюється. Та і наші переваги в їжі помітно міняються: замість зелених салатів хочеться старого доброго олів`є, а замість персика - булочку. Це - природний механізм, який допомагає:

1) пережити холодну пору року, оскільки жировий прошарок під шкірою краще зберігає внутрішнє тепло;

2) створити стратегічні запаси енергії на випадок ще більших холодів. Адже один грам жиру при розщеплюванні дає цілих 9 кілокалорій, а білка і вуглеводу - всього 4.

Отже не засмучуйтеся, якщо восени почнете злегка додавати у вазі і наберете кілограм-другий. Навесні, коли обмінні процеси прискоряться, все це благополучно згорить.

Медики рекомендують з природою не сперечатися, і в період зміни періодів з теплого на холодний понад міру не напружувати свої життєві сили. Як один із способів, пропонується відмовитися від частини запланованих, але необов`язкових справ.

Натомість краще зробити прогулянку по осінньому лісу, полежати на дивані з книжкою. В цілому, якщо правильно себе поводити восени щодо свого організму, приплив енергії взимку йому гарантований.

Підготувала Віра Онопко.