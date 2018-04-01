Як правильно їсти диню?

Відкрився динний сезон. Жовтими запашними динями прилавки просто завалені. Але разом з тим почастішали і випадки харчових отруєнь. І зовсім не тому, що з динями щось не так. Річ у тому, що багато хто просто не вміє правильно їсти диню. Про те, як це робити, і яку користь може принести диня розповів лікар-фітотерапевт Борис Скачко.

ЯК ПРАВИЛЬНО ЇСТИ

Через те, що в дині маса клітковини, вона вважається важким продуктом, і вживати її потрібно між основними прийомами їжі (за 2 години або через 2 години після їжі), інакше буде відчуття важкості в шлунку. Якщо змішати диню з алкоголем, ви гарантовано одержите тривале послаблення. З цієї ж причини її не можна запивати холодною водою і особливо кислим молоком, кефіром і йогуртом.

Диня протипоказана годуючим матерям (може викликати у малюка важкі розлади травлення), при цукровому діабеті, виразковій хворобі шлунку і 12-перстої кишки. Ну і, звичайно ж, не варто посилювати динею ситуацію при кишкових розладах.

ОЗНАКИ СТИГЛОЇ ДИНІ

1. М`якість. Помацайте цей «м`ячик», він повинен бути м`яким. Під час дозрівання плодів протопектин, що додає оболонкам клітин жорсткості, перетворюється на пектин, який розпушує м`якоть, робить її ніжною.

2. Аромат. Що достигліша диня, то більше в ній накопичується ароматичних речовин. Доспіла диня буквально пахне. Запах, який вона виділяє, - суміш запахів ананаса, ванілі, груші.

ЯКА БУДЕ КОРИСТЬ, ЯКЩО ЩОДНЯ З`ЇДАТИ 300 ГРАМІВ ДИНІ?

- У дині дуже багато клітковини, через що вона служитиме профілактикою запорів.

- У дині багато заліза, калію, кальцію, магнію, вітамінів групи В, С і А. завдяки їм диня запобігає утворенню пухлин, є засобом профілактики серцево-судинних захворювань, знижує рівень холестерину в крові і запобігає розвитку атеросклерозу, заспокоює центральну нервову систему.

- Ще одна делікатна сфера застосування "жовтого егоїста" - збільшення чоловічої сили. Для цього потрібно просто жувати свіже насіння (достатньо 2-5 г в день). Але оскільки їх вживання, а особливо передозування можуть бути шкідливі для селезінки, до "жуйки" додають мед - він усуває шкідливий вплив.

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