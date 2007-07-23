Відкрито виставку «Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини»

Сьогодні о 10.00 у Великому виставковому залі Українського дому в Києві розпочала роботу виставка «Ескізний проект Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини».

Як повідомили УНІАН у Міжнародному благодійному фонді «Україна 3000», протягом чотирьох днів - до 26 липня на виставці можна буде ознайомитись із проектами, які надійшли на конкурс з відбору генерального проектувальника Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини – Дитячої лікарні майбутнього. Виставка працюватиме з 10.00 до 18.00, вхід – вільний.

Як зазначили у МБФ «Україна 3000», у конкурсі беруть участь сім проектів. Розкриття конкурсних пропозицій відбулося 20 липня 2007 року.

Довідка УНІАН. Створення Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері і дитини («Дитячої лікарні майбутнього» в Києві) передбачене постановою Кабміну №722 від 25 травня 2006 р. і пунктом №17 Універсалу національної єдності.

Реалізація проекту створення «Дитячої лікарні майбутнього» в Києві розпочалася 16 березня цього року. Планується, що лікарня буде побудована за три роки. Бюджет - 600 млн. грн. Передбачається, що це буде найбільший благодійний проект в історії України. В цій лікарні передбачається лікувати дітей від тих хвороб, які наразі в Україні не лікуються.

18 липня голова Наглядової ради благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього», що входить до фонду “Україна 3000”, Андрій МИРОШНІЧЕНКО на прес-конференції в УНІАН повідомив, що на даний час загальна сума коштів, які надійшли на рахунок фонду, або задекларовані як зобов’язання, становить 261 млн. 333 тис. 841 грн. З них на рахунку вже є 35 млн. 769 тис. грн.