Лід - для омолодження шкіри обличчя

Уже два роки протираю обличчя льодом, щоб шкіра була пружною. Але нещодавно прочитала в журналі, що холодне протирання — це стрес для шкіри і вона, навпаки, втрачає еластичність. Чи це правда?

Ольга Лемко, 35 років, Київ

Відповідає Наталія Яковлєва, 30 років, косметолог оздоровчого центру ”Озіріс”:

— Єдиним протипоказанням холодотерапії — протирання шкіри льодом — є купироз (розширення судин). Якщо у Ольги такої проблеми немає, вона може продовжувати протирання. Щоб підсилити лікувальний ефект, варто використовувати не просто заморожену воду, а відвари з лікарських рослин. Краще всього підійдуть ромашка і календула.

Крім того, для підтримки пружності шкіри раджу робити контрастні обливання (гаряча — холодная вода) і робити гімнастику для м`язів обличчя.

gazeta.ua