Брифінг за результатами засідання Опікунської ради проекту «Дитяча лікарня майбутнього»

Завтра о 12.00 у Великому виставковому залі Українського дому в Києві відбудеться брифінг за результатами засідання Опікунської ради благодійної програми «Дитяча лікарня майбутнього».

Як повідомили УНІАН у Міжнародному благодійному фонді «Україна 3000», у заході візьмуть участь представники меценатів, які під час Всеукраїнського телемарафону «Дитяча лікарня майбутнього», що відбувся 17 грудня 2006 року, погодилися виділили найбільше коштів на створення та облаштування лікарні.

Планується присутність представників благодійного фонду «Розвиток України», Фонду Віктора Пінчука, фінансової групи «Фінанси і кредит», відомих громадських діячів, провідних медиків.

Також у брифінгу візьмуть участь голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» пані Катерина ЮЩЕНКО, представники фонду «Україна 3000» та благодійного фонду «Дитяча Лікарня майбутнього».

Брифінгу передуватиме перше засідання Опікунської ради благодійної програми «Дитяча лікарня майбутнього». Планується, що під час засідання його учасники затвердять керівний склад Опікунської ради, заслухають звіт роботи програми «Дитяча лікарня майбутнього» та узгодять план подальших заходів з реалізації програми.

Захід відбудеться у рамках завершального етапу конкурсу на відбір Генерального проектувальника Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини, який було оголошено 21 травня 2007 року.

Акредитація представників ЗМІ на брифінг проводиться за телефоном 8 (050) 384-26-70. Контактна особа – Наталя БУТЕНКО.