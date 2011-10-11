Золоті правила молодості від француженок

Переважну більшість жінок цікавить так звана зовнішня молодість, тобто те, на скільки років вони виглядають в очах навколишніх чоловіків і жінок, який тонус шкіри, помітні чи ні зморшки.

Француженок, наприклад, зморшки абсолютно не лякають, молодість вони визначають як хороше самопочуття і можливість жити молодим життям.

Жити молодим життям - означає мати фізичну можливість, силу, енергію робити те, що можуть молоді, а також легко знаходити контакт з молоддю, вільно з нею спілкуватися, мати друзів, які молодші за тебе.

Звичайно, від старості ні їм, ні нам нікуди не піти. До того ж на землі, як іноді жартують, стовідсоткова смертність. Та все ж всі жителі планети Земля зацікавлені в тому, щоб відсунути старість, щоб наша жіноча весна тривала якомога довше. І тут постає питання - чи можна жінці для збереження молодості і краси використовувати щось інше замість малоефективної косметики?

Перше правило збереження молодості – стабільна вага.

Нормальними сезонними коливаннями вважаються межі приблизно в два-три кілограми. І якщо все ваше життя є боротьба із зайвою вагою, говорити ні про довголіття, ні про здоров`я, ні про хорошу шкіру немає сенсу. Або ви повинні знайти систему харчування, яка дозволить вам схуднути і завжди підтримувати вагу в нормі, або відмовтеся від експериментів над своїм організмом, це у ваших же інтересах.

Друге золоте правило – чистота

Причому як душі, так і тіла. Злі, заздрісні, крикливі ніколи не виглядають молодо і привабливо, навіть якщо проводять в салонах краси половину життя. У них, як то кажуть, «все на обличчі написано». Тому поняття доброти, уваги до інших, любові нарешті мають з молодістю прямий зв`язок.

Третє правило молодості: необхідність активно рухатися

Рух – це життя. Молодість без руху неможлива. І не важливо, будуть це піші прогулянки додому, заняття фітнесом або на тренажерах, або, наприклад, хороший частий секс. До речі, з приводу сексу існують спеціальні дослідження, висновки яких свідчать, що якщо займатися сексом щодня протягом півроку, можна одержати реальне омолоджування організму і виглядати ( в середньому) на 5-7 років молодше, ніж ви є.

Може, спробуємо?

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