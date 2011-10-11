Чому випадає волосся

У мене почало випадати волосся. Щодня збираю по жмені з гребінця. Чи може таке бути через низький гемоглобін?

Запитує Олена Бойко, 24 роки, зі Львова

Відповідає Євген Єрошкін, 28 років, дерматолог Центру шкірно-венерологічних захворювань і косметології:

— Низький рівень гемоглобіну не впливає на стан волосся. Твердження буде слушним, якщо випадіння провокує нестача заліза у волосяному покрові голови, а не в крові.

Здебільшого волосся випадає через різкі зміни в організмі: гормональні порушення, дисбаланс мікроелементів, нейрогенні проблеми (стреси, хронічні хвороби), а також грибкові захворювання волосся.

gazeta.ua