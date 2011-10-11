Чому випадає волосся
11:18, 11 жовтня 2011Зарубіжні новини
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Через стрес, грибкові захворювання волосся...
У мене почало випадати волосся. Щодня збираю по жмені з гребінця. Чи може таке бути через низький гемоглобін?
Запитує Олена Бойко, 24 роки, зі Львова
Відповідає Євген Єрошкін, 28 років, дерматолог Центру шкірно-венерологічних захворювань і косметології:
— Низький рівень гемоглобіну не впливає на стан волосся. Твердження буде слушним, якщо випадіння провокує нестача заліза у волосяному покрові голови, а не в крові.
Здебільшого волосся випадає через різкі зміни в організмі: гормональні порушення, дисбаланс мікроелементів, нейрогенні проблеми (стреси, хронічні хвороби), а також грибкові захворювання волосся.
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