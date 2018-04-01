Список речей, які крадуть щастя й здоров'я

Не секрет, що для кожної людини будинок - її фортеця. І тому треба постійно стежити за тим, що і як у нас відбувається в будинку.

Потрібно підтримувати хороший мікроклімат у своїй оселі, адже хочемо ми цього чи не хочемо, але всі емоції, що накопичилися за цілий день, ми вносимо в свій будинок. Причому це відбувається щоразу, коли ми повертаємося до нього. Отже, і речі, які знаходяться в нашому будинку, повинні нести тільки позитивну енергетику, тому корисно періодично робити чистку.

Старе взуття та одяг

Милі серцю тапочки гарні тільки в цілому вигляді. Як тільки взуття розбилося або зносилася, від нього потрібно позбавлятися. Те ж саме відноситься до речей. Не варто перетворювати будинок у склад старих поношених речей. Все це притягує негативну енергію і навіть заважає змінам. Так, фахівці з фен-шуй вважають, що старі речі заважають жінкам позбавлятися від зайвих кілограмів і привносять в життя метушню і занепокоєння. Викидати все підряд, звичайно ж, не варто, а от провести чистку шаф ніколи не пізно.

Битий посуд

Посуд - окрема розмова. Такий вже менталітет - викидати поганий посуд шкода, а користуватися гарним теж ... шкода. Ми ставимо гарний посуд на полички в сервант, а поганим користуємося щодня. І кожен же день дивуємося, чому зі здоров`ям проблеми і в особистому житті дивацтва якісь. Адже тріщини на посуді дають тріщини в долі. І це зовсім не містика. Тарілки символізують собою родину, затишок, достаток. І якщо посуд потріскався, ми підсвідомо налаштовуємо себе на невдачі. Не потрібно жаліти сервізи і дорогі набори. Живемо один раз, а хорошого посуду на всіх вистачить.

В`юнкі рослини

Зелені вихованці в будинку - це добре. Але не в`юнкі. Такі рослини притягують до себе різні хвороби. Однак якщо рослина перебуває з зовнішньої сторони будинку, вона захистить його від лихого ока і неприємностей. Нехай в`юнкі рослини знаходяться ззовні вашого будинку, так ви будете впевнені в своєму захисті.

Сухий очерет і ковила

Не кожна ікебана прикрашає будинок, і в першу чергу це відноситься до сухого ковилю і очерету - вони приносять нещастя. Повчіться у японців, великих майстрів по сухим травичкам і засушеним квітам, які не тільки ароматизують і прикрашають будинок, але і підживлюють його доброю енергетикою. Правильно підібрані в ікебані рослини покращують настрій, позбавляють від недуг і сприяють злагоді в родині. Змініть очерет на бегонію, а хвойні гілочки приносьте в будинок лише під час зимових свят - так ви ніколи не будете потребувати позитивної енергії.

Це лише невеликий лікнеп у сфері управління енергією будинку. Ви можете і самостійно визначати непотрібність речей. Підійдіть до тієї чи іншої речі в будинку і спробуйте поговорити з нею про свої проблеми і радощі. Якщо вам незатишно - річ чужа, не ваша. Якщо ж вам добре, значить, ця річ зарядилася вашою енергією і зможе охороняти ваш будинок від злих сил.

reporter.zt.ua