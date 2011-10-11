Чим корисна гірчиця

По-перше, користь гірчиці видно вже хоч би в тому, що вона покращує апетит і її перетравлювання. Саме гірчиця надає нового смаку будь-якій страві.

Користь гірчиці видно і в зовнішньому застосуванні. Наприклад, про такий лікувальний «інструмент» як гірчичник начулися практично всі. Навіщо його використовують в лікуванні? Річ у тому, що гірчиця мобілізує захисні сили організму.

За допомогою гірчиці можна зробити волосся більш пружним, м`яким, сильним і блискучим.

Нерідко жінки турбуються про шкіру свого обличчя. Якщо постійно використовувати гірчичну маску, легко добитися значних змін, зокрема поліпшити кровообіг, позбавитися жирного блиску шкіри і вирівняти колір.

За допомогою гірчиці можна відновити навіть нерви. Нерідко нею лікують пухлини, а також її використовують, щоб ліквідовувати небезпеку отруєння отрутами, а також гірчицю використовують в приготуванні розслаблюючих ванн.

Хоча є і протипоказання. Наприклад, гірчиця викликає алергію, а також вона неприємна на смак, але без неї ніяк не обійтися в кулінарії і медицині.

Якщо зробити висновок, то гірчиця – це домашній порадник і лікар. Деколи краще економити на дорогих кремах і використовувати природний інгредієнт.

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