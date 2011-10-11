84-річний американець підкорив Кіліманджаро

Американський пенсіонер Річард БАЙЕРЛІ підкорив Кіліманджаро у віці 84 років, повідомляє eTN.

Таким чином, немолодий турист отримав можливість потрапити до Книги рекордів Гіннесса як найстарша людина, яка піднялася на вершину найвищої точки Африки.

Р.БАЙЕРЛІ оголосив про намір підкорити Кіліманджаро у вересні 2011 року. В подорож він вирушив із двома своїми онуками, а також у компанії провідників і 14 носильників. За час сходження, що зайняло декілька днів, ні в кого з членів експедиції пенсіонера не виникло ніяких труднощів зі здоров`ям.

Як скоро Р.БРАЙЕРЛІ має намір подати документи на реєстрацію рекорду, поки не повідомляється. Діючим володарем досягнення є британець Джордж СОЛТ, який піднявся на Кіліманджаро у віці 82 років (рекорд був зафіксований у 2010 році).

eTN зазначає, що найстаршою людиною, яка підкорила африканську вершину, може бути французький пенсіонер на ім`я Вальті ДАНІЕЛЬ. Він, за відомостями агентства, побував на вершині Кіліманджаро, коли йому було 87 років. Втім, ніяких документальних доказів цього факту немає, зазначає Лента.ру.

Стратовулкан Кіліманджаро розташований на північному сході Танзанії. Вершина геологічного утворення знаходиться на висоті 5895 метрів над рівнем моря й називається піком Ухуру.