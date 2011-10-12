Як носити каблуки без шкоди для здоров'я

Більшість жінок абсолютна справедливо вважають, що взуття на високих каблуках виглядає найелегантніше і красиво. Тому шпильки так міцно увійшли до життя сучасних пані. І це, не дивлячись на ствердження фахівців, що тривале носіння подібного взуття небезпечне для здоров`я. Які ж основні мінуси таїть в собі витончений каблук?

Високі каблуки сприяють зсуву центру тяжіння вперед, у зв`язку з цим для збереження рівноваги спина йде назад. Вигин спини стає більш проявленим, відбувається зсув тазу і хребців, а трохи пізніше зміщуються і внутрішні органи. Все це, рано чи пізно, приводить до запальних процесів органів малого тазу і травної системи, викривлення хребта і остеохондрозу.

Але, що б не говорили і не писали про шкоду каблуків, жінки носили, носять і носитимуть таке шкідливе взуття. Адже, як відомо, багато модниць дотримуються правила: «краса вимагає жертви». Проте, щоб зберегти красу і здоров`я ніг на довгі роки, рекомендується дотримуватися декілька правив:

- Після цілого дня носіння взуття на каблуках рекомендується кожен вечір протягом 10 хвилин робити масаж ніг. Після чого потримати ноги у ванні з розслабляючою олією. Дані процедури сприяють поліпшенню кровообігу і знімають втому.

- Також рекомендується протягом дня кілька разів міняти взуття, чергуючи взуття на високому каблуці з взуттям на низькому каблуці. В цьому випадку шкода, що заподіюється вашим ніжкам, буде зведена до мінімуму.

А пані з схильністю до варикозів, артритів і інших захворювань ніг настійно рекомендується зовсім відмовитися від високих каблуків.

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