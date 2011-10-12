Чим корисні волоські горіхи

Волоські горіхи цінують передусім за їх холестеринозменшувальну дію і кількість омега- кислот, які вони містять. Цей продукт знижує рівень найбільш шкідливих жирів, що відкладаються на стінках судин і закупорюють їх. Омега-3 жирні кислоти попереджають винекнення раку молочної залози. Горіхи допомагають захистити організм від хвороб, зупиняють ланцюгові реакції, що пошкоджують клітини в організмі.

В Американській дієтичній асоціації вважають, що серед усіх горіхів найкориснішими є волоські.

"Ми рекомендуємо вживати горіхи щодня протягом року. Вони не мають жодного негативного впливу. Зашкодити можуть лише тим, хто має на них алергію" - заявив прес-секретар асоціації Сьюзан Фарелл.

"Зараз горіхи всюди продаються, вони дешеві. І цим треба скористатися. Ми восени скуповуємо горіхи на весь рік. Цей продукт цілком може замінити мясо. Принаймні, на деякий час, на сезон. На відміну від м`яса, горіхи є більш безпечним постачальником білка. Вони не мають в собі гормонів та антибіотиків" - каже київський лікар-дієтолог Наталія Шевченко.

Щоб зменшити ризик серцево-судинних захворювань, раку та діабету, дієтолог радить з`їдати щодня по 6-7 штук горіхів.

Волоські горіхи доволі калорійні. У 100 г продукту є 650 ккал. Це більше, ніж в плитці шоколаду.

"Так, вони калорійні. Але їхні жири навпаки спалюють все зайве. В результаті людина не набирає вагу, а втрачає"

Запечені горіхи не втрачають своїх корисних якостей. Але горіхова олія при високих температурах стає токсичною. Зберігати горіхи найкраще в морозильнику — бажано в герметичному контейнері. Витягувати з ємності найкраще тижневу порцію. Такі умови допоможуть зберегти антиоксидантні властивості волоських горіхів.

gazeta.ua