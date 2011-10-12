Вода "змиває" хвороби

В університеті штату Мічіган в США наукові співробітники провели дослідження, яке допомогло їм упевнитися в терапевтичній і антистресовій дії води на тіло і психіку людини. Люди відвіку помічали, що вода допомагає «змити» з тіла негативні емоції, неприємні відчуття, позбавитися тілесного дискомфорту і депресивного стану, а також розслабитися після важкого дня.

На думку психологів, умиваючись або приймаючи ванну, людина несвідомо пов`язує усередині себе очищення тіла від фізичного бруду з очищенням психіки від бруду ментального. Саме тому навіть просте миття рук або умивання обличчя допомагає справитися із стресом і привести свій душевний стан в порядок. Дослідженням в Мічігані керував Лі Спайк, і в ході своїх спостережень він прийшов до висновку, що вода здатна усувати не тільки негативні емоції, але і позитивну емоційну реакцію від яких-небудь подій. Зокрема, на думку Лі, контакт з водою у людини, що має сильну радість, може в якійсь мірі зменшити її відчуття задоволення від події, що відбулася.

У дослідженні Лі Спайка брали участь декілька добровольців, яким було доручено представляти якісь аморальні дії, як свої, так і навколишніх людей. Після цього психологи проводили з випробовуваними тести, покликані вивчити ступінь їх відчуття провини. Деяких добровольців дослідники тестували в чистій кімнаті з можливістю вимити руки, а інші відповідали на питання тесту в брудному і неприбраному приміщенні.

Результати тестів показали, що добровольці, що знаходилися в брудній кімнаті, переживали активніше почуття провини і вважали аморальнішими як себе, так і інших людей. Люди, які мали можливість помити руки під час тесту, вважали себе менш винуватими в тих або інших діях. Таким чином, вода допомогла їм частково зняти відчуття провини і дискомфорту.

medinfo.ua