Кращі чоловіки - лікарі і юристи

Якщо чоловік любить свою роботу, значить, він гармонійний в сексуальному житті, - з`ясували психологи. Виняток становлять трудоголіки, яким в житті, - не до сексу.

В цілому, професія чоловіка впливає на його сексуальне життя. Крупні начальники часто бояться серйозних близьких стосунків - вони вважають, що жінкам потрібні тільки їх гроші.

Серед математиків і програмістів немало любителів віртуального сексу через схильність до замкнутості. Чоловіки, чия робота пов`язана з точністю - пілоти, машиністи - стабільні і вірні в інтимних стосунках. А чоловіки-продавці і вчителі люблять різноманітність в сексі, пише sexyweek.ru.

Найбільш уважними до своєї жінки психологи вважають чоловіків-юристів, лікарів і психологів.

Як повідомляв MIGnews.com.ua, німецькі фахівці довели, що шлюб з погляду тривалості життя більш вигідний для чоловіків, ніж для жінок. Як показують соціологічні дослідження, одруження на молодшій за віком жінці збільшує тривалість життя чоловіка. Зате на тривалість життя жінки негативно впливає будь-яка різниця у віці з чоловіком.

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