Розвантажувальні дні на чорному чаї з молоком і медом

Киянка Софія Наконечна двічі на тиждень влаштовує розвантажувальні дні. За день випиває півтора літри чорного чаю з молоком і медом. За перший місяць скинула 4 кг.

"Цю процедуру мені порадила мама. Вона робить розвантажувальні дні кожного тижня. Це дозволяє зберігати чудову форму. Навіть у 50 років моя мама може похвалитися 65-сантиметровою талією", - розказала дівчина.

Розвантажувальні дні Софія робить у вівторок і четвер. Вранці заварює міцний чорний чай. До 1,2 л чаю додає склянку нежирного молока і столову ложку домашнього меду. У термосі напій бере з собою на роботу.

"Коли хочеться їсти, випиваю склянку чаю. Відчуття голоду минає одразу. Мед має вуглеводи, необхідні для нормальної життєдіяльності. Молоко має білки та кальцій, які необхідні організму як будівельний матеріал. А натуральний чай багатий мікроелементами, має здатність виводити з організму шкідливі речовини".

Протягом розвантажувального дня Софія рекомендує випивати близько 2 л води.

"В такі дні вода необхідна організму. Адже молоко та чай має сечогінну і жовчогінну дію. Можна пити мінеральну або звичайну воду".

gazeta.ua