Лягати спати треба до 22 години

На ранок не болітиме голова і весь день буде активним, якщо правильно спати. Столичний невролог Тетяна Майкова радить засинати до 22 год.

"До опівночі має пройти хоча б один біологічний цикл сну. Він триває годину-півтори. У першій половині ночі проходять найдовші і найнеобхідніші для організму фази сну. Всього їх є 5. вони дають нам енергію. Якщо людина не набрала її достатньо вночі, то починає добирати протягом дня. Звідси втома, погана зосередженість, погіршення пам`яті"

Невролог каже, що усі люди за природою – жайворонки. А "сови" - це вигадки цивілізації.

"Не варто перечити природі, вона мудріша. Немає людини, яка бачить в темноті, як сова. А те, що придумали штучне світло ще нічого не означає. Прокидатися треба о 6-7 ранку, але без будильника. Якщо заснути о 22, за 8 годин ви прокинете самі. Не зривайтесь одразу на ноги. Полежіть ще трохи, потягніться, налаштуйте себе на гарний день"

Щоб не навантажувати мозок, краще відмовитись від кави та чорного й зеленого чаю.

"Пам`ятайте, коли п`єте ці напої, завжди трохи грішите. Вони мають приносити насолоду, але не бути регулярними. Так само багато кофеїну містить зелений чай, хоч говорять лише про його корисність. Він ще більше тонізує, аніж чорний, бо молодий, а не висушений. Його вирощують у спекотних країнах. В організмі чорношкірих людей від природи є багато тормозних речовин. Зелений чай їм необхідний для збудження. У білої раси таких речовин мало, тому будь-яка стимуляція фатальна"

Слід пити трав`яні чаї, фруктові, воду. Якщо дуже хочеться кави – можна без кофеїну. Вона так само приємно пахне і смак майже не відрізняється.

"Люди придумали багато стимуляторів і самі від них помирають. Опій колись знизив активність американської цивілізації. Алкоголь погубив усі середземноморські імперії. Прийшли варвари, які не знали, що таке алкоголь, а ці насолоджувались життям і чим це все скінчилося? Чай, кава, мате - стимулятори, які дають стільки енергії, скільки потім бракує для організації нормального життя."

gazeta.ua