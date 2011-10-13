8 продуктів для зміцнення волосся

На жаль, про проблему випадання волосся знають не з чуток не лише чоловіки. Жінки практично постійно стикаються з такою проблемою. Десь феном пересушили, десь вибрали не саму щадну фарбу, десь зробили химерні кучерики, пожертвувавши здоров`ям свого волосся заради краси. І почалися проблеми...

Гребінець у волоссі, зайвий раз заплестися боїшся, і до праски для укладання вже навіть і не підходиш. Що робити, коли краса волосся тьмяніє?

Ніяких масок/шампунів/ін`єкцій ми вам рекомендувати не будемо. Сьогодні тільки про рішення проблеми зсередини. Отже, невеликий раціон, корисний для зміцнення нашої краси.

1. Пшениця

Пшениця багата залізом. Їжте хліб, булочки і інші борошняні вироби. Єдиний момент - ну, ви мене зрозуміли вже напевно: намагаючись зміцнити волосся таким чином, не забувайте про свою фігуру, тому не перестаратися вам!

2. Цитрусові

Апельсини, грейпфрути, лайм, лимон - вибирайте, що вам більше до душі, і насолоджуйтеся легким десертом. І смачно, і корисно - адже усі цитрусові містять в собі вітамін C, а він стимулює ріст волосся.

3. Мигдаль

Мигдаль багатий вітамінів Е, більше того, він містить багато протеїну. Мигдаль називають ще природним аспірином.

Уявіть собі - 15 горішків мигдаля = 2 пігулкам аспірину. Так що їжте горіхи, і у вас не лише волосся буде сильним, але і головні болі пройдуть.

4. Яловичина

Зараз вегетаріанці занервують, але вміст корисного для волосся цинку, заліза, білка і вітаміну А, можливо, стане навіть для них мотивацією стати м`ясоїдом!

Рекомендуємо вам хоч би двічі в тиждень їсти шматочок м`яса. Якщо ж ви все-таки переконаний вегетаріанець, заміните м`ясо яйцями і яєчними білками.

5. Соя

Соя і соєві продукти здатні підняти рівень гемоглобіну в тілі людини. Ти живиш свій організм киснем і наділяєш волосся новою силою і красою.

6. Риба

Риба в принципі дуже корисна, і для волосся у тому числі. Багато навіть риб`ячий жир п`ють в цих цілях. З рибою ви отримуєте білок, цинк, вітамін В12. Якщо можете собі дозволити лосось і сьомгу - дозвольте!

7. Цибуля

Чого скривилися? З дитинства вам мама говорить - вона корисна! А мама неправду не скаже і поганого не побажає. Тому їжте на здоров`я.

8. Сир

Нежирний сир корисний не лише для здоров`я волосся, але також для нігтів і зубів. Більше кальцію і білків!

Крім всього цього, вам варто приділити особливу увагу своєму раціону, якщо у вас яскраво виражений жирний або сухий тип волосся.

У першому випадку вам варто постаратися прибрати зі свого звичного меню жирне. Якщо можете себе змусити їсти менше смаженого, а більше овочів і фруктів - змусьте.

Якщо ж у вас сухе волосся, вам також рекомендується відійти від смаженини, і більше їсти салатів, сирів, овочів, яєць.

wwwomen.com.ua