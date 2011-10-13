Що їсти для здоров'я серця?

Надлишок натрію і дефіцит калію в раціоні шкідливі для серця, встановили американські лікарі.

Під час дослідження медики спостерігали за 3 тисячами пацієнтів з діагностованою гіпертонією. В результаті зроблені наступні висновки: для здоров`я серцево-судинної системи потрібно максимально обмежити споживання солі, але збагатити дієту калієм, який міститься в цитрусових, молоці, бобах, брокколі, бананах і зелених овочах.

Лікарі пояснюють, що калій регулює кров`яний тиск і нормалізує серцевий ритм.

likar.info