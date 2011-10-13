У Латвії відмінили смертну кару

Сейм Латвії у четвер в остаточному читанні підтримав 13-й протокол Європейської конвенції прав людини про повне скасування смертної кари.

За повне скасування смертної кари проголосувала більшість депутатів Сейму. Щоб протокол набув чинності, його повинен схвалити Президент Латвії.

Нагадаємо, з вересня 1996 року у Латвії діє мораторій на смертну кару. Зараз смертна кара може застосовуватися тільки у воєнний час і лише до повнолітніх чоловіків, які скоїли вбивство за обтяжуючих обставин.

Нагадаємо, у березні влада американського штату Іллінойс скасувала смертну кару. Тому 15 засудженим до смертної кари вирок замінили на довічне ув`язнення без права дострокового звільнення.

news.dt.ua