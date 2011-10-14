Корисні властивості соків залежать від їх кольору

Японські учені розділили корисні властивості соків залежно від кольору напою.

Фахівці з`ясували, що соки червоного кольору прискорюють кровообіг, дають енергію. Це соки з томатів, черешні, редиски, червонокачанної капусти.

Оранжеві соки повинні допомогти створити гарний настрій і підвищити життєвий тонус. Їх роблять з апельсинів, моркви, гарбуза, абрикос. Жовті соки освіжають і стимулюють рухові функції, допомагають при закрепах. Це соки з лимонів, ананаса, грейпфрутів, яблук, персиків, бананів, манго, папайя.

Зелені соки очищають кров і заспокоюють. Їх роблять зі всіх зелених листяних овочів. Синій сік корисний при головному болі, тонізує. Його роблять із слив, чорниці, винограду.

likar.info