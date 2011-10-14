Чим загрожує фарбування волосся

Фарбування волосся може призвести до серйозних шкірних захворювань. Сьогодні все більше і більше підлітків страждають від наслідків радикального фарбування. Основна вікова група потерпілих – підлітки 12-16 років.

На думку багатьох жінок, які фарбували волосся в радикальні кольори, фарба яку вони використовують, врешті-решт, змиється, волосся відросте нове, так що процедура не являє особливої загрози для здоров`я.

Проте дерматологи стверджують інше і закликають батьків і дітей замислитися, чи настільки нешкідлива сумнівна фарба для волосся.

Зі збільшенням кількості молодих людей, які фарбують волосся хімічними фарбниками, збільшується кількість алергічних реакцій, які вони викликають. Пара-фенілен-діамін та інші алергенні агенти включені до складу більш ніж двох третин фарб, які є на ринку. Алергія на цей компонент стала настільки серйозною медичною проблемою, що він був заборонений у таких країнах як Франція, Німеччина і Швеція. Поточне законодавство Євросоюзу дозволяє виробнику додавати цей інгредієнт у кількості до 6% від загальної кількості фарбників.

Він може викликати запалення шкіри, зокрема сип, причому не тільки на шкірі голови, але й на обличчі. Багато жертв після фарбування зіткнулися з тим, що їхнє обличчя розпухло. При виникненні подібної реакції на компонент фарби, необхідно терміново звернутися до лікаря. Не рідко жертви фарбування потребують термінової госпіталізації.

Учені в Каліфорнії ще в 2002 році встановили зв`язок між частим використанням фарби для волосся і раковими захворюваннями.

Проте фахівці попереджають, що заміни шкідливій речовині немає і вона все одно міститиметься в перманентних фарбниках для волосся. За останні шість років кількість дерматитів від використання фарб збільшилася майже вдвічі.

На думку експертів, велика кількість проблем виникає з тієї причини, що клієнти не слідують у точності порадам, які написані на упаковці і порушують процес забарвлення, у зв`язку з чим і отримують такі важкі алергічні реакції.

Дослідники також дійшли висновку, що за волоссям людини можна визначити її настрій. Шовковисте волосся вважається безперечною ознакою душевного спокою. Коли людина на душевному підйомі, у кров поступають особливі речовини, які розширюють судини і покращують постачання тканин киснем. А ось через психоемоційні перевантаження, тривалі стреси стан волосся може погіршитися. Не дарма ж говорять, що від "радості волосся в`ється, а від горя січеться".

utro.ua

