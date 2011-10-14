Яку йогу краще обрати?

"Сучасна йога має десятки різновидів. У них є схожі елементи, але ставляться зовсім різні акценти. Тому важливо обрати ту йогу, яка підходить саме вам" - каже столичний тренер з йоги 35-річна Ірина.

Найпоширеніша - хатха йога. Майже всі сучасні види є її різновидом. Цей напрямок започаткували ще в 6 ст. н.е.

"Хатха-йога побудована на певних позах – асанах. Виконувати їх порівняно не складно, тому цей вид найчастіше вибирають початківці. На заняттях багато уваги приділяємо диханню, розслабленню і медитації. Мета хатха-йоги - досягти душевного спокою і балансу між тілом, духом і навколишнім світом"

Динамічною є аштанга-йога. Цей вид нагадує аеробіку – усі вправи виконуються дуже швидко. Пози повторюється в одній і тій же послідовності в певному дихальному ритмі.

"У вас має бути хороша фізична підготовка, аби займатись такою йогою. Тут одна поза одразу переходить в іншу. Грубо кажучи, ми перестрибуємо. Взагалі цей енергійний вид йоги був розроблений для підлітків, щоб вони мали де витрачати свою енергію"

Повільною і плавною є йога Айенгара. Усі пози довго тримаються, їх слід виконувати з високою точністю.

"Це теж для початківців і тих, хто не любить напрягатися. Все легко й просто. Починаємо з найпростіших поз, поступово їх ускладнюючи. Якщо регулярно практикувати цю йогу, ваше тіло стане сильним, гнучким, більш симетричним. Вирівнюються енергетичні канали, що є важливим для душевної рівноваги"

Бікрам-йогу часто називають гарячою. Заняття проводяться в кімнаті, де повітря нагріте до 40 градусів. Від цього м`язи стають еластичними, а з організму виводяться токсини.

"На цю йогу ходить найменше людей. По-перше, треба мати відмінне здоров`я, особливо серце й судини. По-друге, заняття триває 90 хвилин і за цей час ми проходимо 26 поз. Це доволі сильне навантаження, яке не кожен витримає. Такі заняття корисні тим, хто хоче схуднути"

Силова йога підходить спортсменам. Пози у ній змінюються дуже енергійно, без певної послідовності. Ця йога вимагає великої концентрації уваги.

Доволі популярною є йогалатес. Вона допомагає підтримувати тіло в хорошій формі, підходить усім. У ній поєднуються медитатація, вправи на гнучкість, силові вправи.

"Є ще йога для вагітних, для малюків і мам, парна йога, для сердечників і навіть тих, хто сидить в інвалідному візку. , Не обов`язково практикувати лише один вид йоги, можна чергувати кілька. Головне займатись систематично. Перед заняттями не наїдайтеся. Вправи легше робити на голодний шлунок. Але пийте багато води до і після занять."

gazeta.ua