Домашні тварини - найкращі лікарі

Учені стверджують, що правильний вибір домашнього вихованця може змінити долю господаря. Виявляється, чотириногі з`являються у нас не просто так. Вибираючи тварину, ми визначаємо, які риси вдачі для нас важливі. До цього висновку прийшли учені, які вивчають вплив тварин на імідж і долю їх власників.

Поява в будинку тварини негайно робить вас членом ще одного співтовариства: кішколюбів, собаківників, любителів хом`яків тощо. Перебувати в ньому, судячи з результатів досліджень, дуже вигідно: нові знайомства підвищують ваші шанси знайти хорошу роботу, зустріти судженого, просунутися по службі: уявіть, як ви ділитеся з начальником витівками своїх вихованців і рекомендаціями ветеринарів.

Як заявляють учені Каліфорнійського університету, немає таких тварин, які б виховували в людині негативні якості, але нові приємні риси ви обов`язково придбаєте. Отже, якщо ви хочете найближчим часом одружитися або вийти заміж, вам просто необхідно завести кішку. За опитауваннями американських дослідників, з 200 чоловіків 145 вважали за краще б, щоб їх майбутня обраниця була власницею кішки.

Також помічено, що господарі кішок з часом стають терплячішими до оточуючих і приємніші в спілкуванні, що не забариться позначитися і на їх особистому житті.

Науково доведено, що коти допомагають при гіпертонії, ревматизмі, інфаркті, безсонні, гастриті, грипі, депресії. Головне – це вміло "прикласти" тварину до місця, де є "неполадка".

Приємний сюрприз чекає і любителів собак. Як виявилось, собачка стане для вас не тільки вірним другом, але й допоможе досягти успіху в бізнесі. Психологи стверджують: великого собаку зазвичай заводять ті, хто не задоволений своїм статусом і прагне піднятися вгору по соціальних сходах. А чим пес менший, тим людина успішніша.

Наприклад, в англійської королеви улюбленці – вельш-корги, невеликі собачки на коротких лапах, а інші знаменитості схиблені на йорках, мопсах та інших дрібних породах. Під час дослідження також з`ясувалося, що кожен третій шанувальник собак дуже любить дітей.

Взагалі собак "з терапевтичною метою" слід заводити людям, яким здається, що вони дуже відокремилися від цього світу. Життєрадісний вихованець позбавить їх від мимовільного самітництва. Психологи відзначають, що собака сильно міняє власника: людина стає активнішою, сміливішою, товариською. "Собачники" набагато частіше вибиваються в лідери і обіймають високі посади, ніж любителі кішок.

"Мрієте схуднути? Купіть пташку!", – говорять каліфорнійські учені. Зараз усе рідше побачиш у будинках клітки з канарейками і папужками: адже пернатими цікавляться натури тонкі і романтичні, а вони нині в дефіциті. Крім того, відзначено, що серед любителів пернатих дуже мало людей з зайвою вагою. Мелодійний спів рекомендується слухати при інфаркті, неврастенії, пороках серця.

Підлікувати нервишки допоможуть акваріумні рибки. Згідно з фен-шуєм золота рибка в банці може подарувати вдома радість і процвітання. А ще вважається, що з появою в будинку рибок господарі починають більше часу проводити з сім`єю, цінувати прекрасне.

Акваріум допоможе при лікуванні гіпертонії, стенокардії, неврозів, депресій. Від споглядання рибок ми отримуємо емоційну розрядку і відчуття спокою. Лікування просте – милуйтеся на них хоч би по 15 – 20 хвилин на день.

Якщо у дорослої людини живуть удома хом`яки, значить, він ніяк не хоче зростати. Ці гризуни зазвичай приживаються у людей добрих і невпевнених у собі. І допомагають господареві підвищити самооцінку, знайти веселість і життєву кмітливість

У цілому, психологи підрахували, що власники домашніх тварин живуть на 4 – 5 років довше, ніж їхні однолітки, і втричі рідше звертаються до лікарів. Якщо у людини, яка перенесла інсульт або інфаркт, живе в будинку кішка або пес, то ризик повторного нападу знижується удвічі.

utro.ua

