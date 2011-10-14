Характер начальника впливає на здоров'я підлеглих

Характер начальника робить значний вплив на стан здоров`я працівників, повідомили іспанські дослідники.

Учені провели дослідження, в ході якого порівняли витрати на охорону здоров`я у співробітників компаній з авторитарним і демократичним управлінцем. Виявилось, що чим менше працівник міг впливати на свій робочий графік, чим менше мав можливість підвищувати кваліфікацію і просуватися по службі, тим частіше він хворів. Найбільш чутливим до характеру начальства виявилося психічне здоров`я і стан серцево-судинної системи підлеглих.

Експерти встановили, що командний дух в компанії, неформальна поведінка начальника і можливість отримувати нові знання допомагали співробітникам менше втомлюватися і залишатися здоровими. Також велике значення мають відношення з колегами і система винагород, доповнили учені.

newsland.ru