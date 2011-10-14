У США чоловік убив 8 людей у перукарні
11:03, 14 жовтня 2011Зарубіжні новини
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Страждав на посттравматичний стрес
В американському курортному місті Сіл-Біч (штат Каліфорнія) затримано чоловіка, який убив у четвер 8 людей у перукарському салоні, ще одну людину було важко поранено.
Як повідомляє радіо «Свобода», за даними поліції, серед убитих - колишня дружина нападника, з якою він судився за право опікунства.
Стало відомо також, що він колишній матрос і хворіє на посттравматичний стрес після інциденту на морі.
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