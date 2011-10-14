У США чоловік убив 8 людей у перукарні

В американському курортному місті Сіл-Біч (штат Каліфорнія) затримано чоловіка, який убив у четвер 8 людей у перукарському салоні, ще одну людину було важко поранено.

Як повідомляє радіо «Свобода», за даними поліції, серед убитих - колишня дружина нападника, з якою він судився за право опікунства.

Стало відомо також, що він колишній матрос і хворіє на посттравматичний стрес після інциденту на морі.