Схуднути допоможе морська сіль

- Морська сіль поліпшує мікроциркуляцію крові та обмін речовин, зволожує шкіру і робить її пружнішою, зміцнює нігті, знижує пітливість, лікує захворювання нервової та серцево-судинної систем й безсоння. - Розповідає Жанна Мартин, 49 років, провізор львівської аптеки.

У випадку специфічних захворювань треба проконсультуватися у лікаря, — каже Жанна Мартин. — Рекомендується приймати 10 процедур упродовж 10–15 днів.

Морську сіль розчиняють у теплій воді (37 градусів) з розрахунку 100 г на ванну. Купатися в ”підсоленій” воді можна не довше, ніж 15–20 хвилин. Після процедури слід прийняти душ без мила і півгодини відпочити.

gazeta.ua