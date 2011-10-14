Вегетаріанство: за і проти

Це обговорили з організатором клубу "Вегетаріанців і веганов" Емілем Бікташевим і фігуристкою Анастасією Гребенкиной.

Еміль Бікташев розповів, що не їсть м`ясо з 1994 року, а з 2005 року харчується тільки "рослинною їжею". З тих пір у нього "покращало здоров`я". Він вважає, що "як колись людство відмовилося від канібалізму", так тепер воно повинне відмовитися від вживання в їжу м`яса. "Може, ми дожили до того періоду, - припустив вегетаріанець, - коли люди усвідомлюють, що їсти тварин аморально". Він виразив упевненість, що "людина не була народжена хижаком", оскільки у неї "довгий кишечник", а довгий кишечник буває тільки у тварин, що харчуються рослинною їжею.

Бікташев упевнений: якщо відмовитися від м`яса, але продовжувати вживати в їжу молочні продукти, в організмі не буде браку корисних речовин, і не почнеться ніякого "руйнування кісток". Він привів в приклад Індію, де, за його словами, живе 500 мільйонів вегетаріанців.

У свою чергу, його опонент, фігуристка Анастасія Гребенкина, послалася на Біблію, де, за її словами, написано, що "бог дав нам тварин, щоб ми їх вживали в їжу". "Якщо тигр їсть кролика - ми ж не вважаємо це аморальним", - сказала вона. Якщо міркувати так, як міркують вегетаріанці, можна припустити, що гриби і ягоди "теж живуть", і "їх їсти теж аморально", заявила Гребенкина.

Фігуристка переконана: якщо перестати вживати м`ясо, "в організмі з`явиться недолік білків і жирів", і він "нормально не розвиватиметься", це також може привести "до руйнування кісток" і взагалі - до смерті.

1tv.ru