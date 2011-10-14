На Сході Росії стався землетрус силою майже 6 балів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС Росії в Амурській області.

«Сьогодні о 16.22 в Амурській області стався землетрус силою 5,9 балів на глибині 13 кілометрів. Інформації про жертви і руйнування немає», - йдеться в повідомленні.

Поштовхи відчувалися в Сковородинському, Мазанівському, Тиндинському, Магдагачинському, Зейському районах і в місті Благовєщенську. Інформації про жертви і руйнування, а також порушення життєдіяльності не зафіксовано.

Епіцентр землетрусу зафіксовано за 760 кілометрів на північний захід від селища Талакан Бурейського району Амурської області, за 25 кілометрів на захід від селища Соловйовськ Тиндинського району.

Пожежними підрозділами та оперативними групами здійснюється комісійний огляд населених пунктів.