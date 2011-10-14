У Франції вчителька підпалила себе на очах учнів

У місті Без’є на півдні Франції вчителька математики підпалила себе на шкільному подвір’ї на очах учнів.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на міністра освіти Франції Люка ШАТЕЛЯ, 44-річна жінка, облившись горючими матеріалами, підпалила себе, але залишилася жива.

Інцидент стався під час уранішньої зміни після достатньо агресивного спілкування з учнями. З опіками третього ступеня тяжкості вчительку доставили на вертольоті до госпіталю в Монпельє.

Міністр освіти, який відвідав госпіталь, заявив, що шокований цим "безрозсудним вчинком".

Учні школи та їхні батьки повідомили, що стосунки із вчителькою математики складалися не кращим чином. За їхніми словами, вона була налаштована вороже на останніх батьківських зборах. Зустріч 12 жовтня, що була покликана усунути розбіжності, до позитивних зрушень не привела, розповіли вони.

Наступного дня вчителька принесла до школи каністру з бензином, провела перший урок о 9 годині ранку, після чого на перерві вийшла на подвір’я і вчинила самоспалення.

"Я побачив, як вона горить, обхвативши голову руками. Кілька чоловік намагалися допомогти їй", - розповів один із учнів.

"Ні, залиште мене. Мені не потрібна допомога. Господь сказав мені зробити це", - кричала вчителька, за словами школяра.

Після інциденту керівництво школи в Без’є, де навчається близько 3 тисяч дітей і викладає 280 вчителів, ухвалило рішення відправити всіх додому.

Деяким учням і вчителям була потрібна допомога психологів.